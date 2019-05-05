{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Помпео считает временной отсрочкой срыв очередной попытки свергнуть президента Венесуэлы

Госсекретарь США отметил, что "для некоторых вещей требуется время"

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. США убеждены, что неудавшаяся новая попытка оппозиции отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро является лишь временной отсрочкой. Эту позицию обозначил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Главе внешнеполитического ведомства США задали вопрос, почему Мадуро до сих пор у власти, особенно после событий текущей недели. "Да, он [Мадуро] по-прежнему у власти. Для некоторых вещей требуется время", - ответил Помпео.

"Мы знаем, что это [отстранение президента Венесуэлы от власти] произойдет", - утверждал госсекретарь, отвечая на вопрос, почему Вашингтон все еще рассчитывает на смену руководства этой южноамериканской страны.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

Ситуация в Венесуэле, как ожидается, станет одной из главных тем предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и Помпео на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая в Финляндии.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
Спецпрокурор Мюллер ответит на вопросы членов Конгресса США 15 мая
Читать полностью