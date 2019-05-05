Помпео считает временной отсрочкой срыв очередной попытки свергнуть президента Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. США убеждены, что неудавшаяся новая попытка оппозиции отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро является лишь временной отсрочкой. Эту позицию обозначил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News .

Главе внешнеполитического ведомства США задали вопрос, почему Мадуро до сих пор у власти, особенно после событий текущей недели. "Да, он [Мадуро] по-прежнему у власти. Для некоторых вещей требуется время", - ответил Помпео.

"Мы знаем, что это [отстранение президента Венесуэлы от власти] произойдет", - утверждал госсекретарь, отвечая на вопрос, почему Вашингтон все еще рассчитывает на смену руководства этой южноамериканской страны.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

Ситуация в Венесуэле, как ожидается, станет одной из главных тем предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и Помпео на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая в Финляндии.