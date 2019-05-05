Трамп заявил, что Мюллеру не следует давать показания Конгрессу

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру, завершившему расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, не следует выступать на слушаниях в Конгрессе США 15 мая. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Зачем демократам в Конгрессе теперь понадобился Роберт Мюллер для дачи показаний? - задался он вопросом. - Они что, стремятся все переделать, потому что им очень не понравилось то, что в выводах [доклада по итогам расследования] ясно говорилось об отсутствии сговора?"

"Никакого преступления не было, оно было только с противоположной стороны (что удивительным образом не отражено в докладе), и не было никакого препятствия правосудию. Роберту Мюллеру не следует выступать на слушаниях. Нельзя позволить демократам все переделать", - заявил президент США.

В воскресенье конгрессмен Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), входящий в состав юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщил телеканалу Fox News, что Мюллер выступит на слушаниях в Конгрессе 15 мая. По его словам, представитель бывшего спецпрокурора дал на это согласие.

Ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй говорила, что Белый дом не возражает против того, чтобы Мюллер выступил на слушаниях, если он сам хочет это сделать. Трамп в свою очередь подчеркивал, что решение о даче показаний Мюллером остается за министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром.