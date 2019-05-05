Кандидат от оппозиции признала поражение на выборах президента Северной Македонии

СКОПЬЕ, 6 мая. /ТАСС/. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила граждан республики за оказанную поддержку на выборах и признала победу своего оппонента от правящей партии Стево Пендаровски. С данным заявлением первая в стране женщина-кандидат на пост президента выступила в воскресенье вечером на пресс-конференции в партийном штабе.

"Я прекрасно себя чувствую. И несказанно благодарна гражданам за эту редкую возможность, я чувствую себя помолодевшей. Верите или нет, а набрать 370 000 голосов - это огромная благодарность", - заявила Силяновска-Давкова, подчеркнув, что несмотря на победу своего оппонента, не считает себя "проигравшей битву".

Согласно данным Государственной избирательной комиссии после подсчета 95% голосов, во втором туре выборов с результатом 52,02% побеждает кандидат от партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) Стево Пендаровски. На втором месте - кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова, заручившаяся поддержкой 44,4% избирателей.

В течение дня правом голоса в республике могли воспользоваться более 1,8 млн граждан. Окончательные итоги голосования должны быть объявлены в понедельник.