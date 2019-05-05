Reuters: Хафтар отдал приказ преследовать и уничтожать отступающие войска противника

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал своим силам приказ преследовать и уничтожать отступающие войска противника. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на аудиозапись, которую опубликовал представитель фельдмаршала.

Хафтар, по данным агентства, также заявил, что месяц священного поста рамадан, который для мусульман начинается 6 мая, является месяцем "джихада или священной войны".

4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава Правительства национального согласия премьер Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

Все это время на окраинах Триполи идут позиционные бои, а стороны обвиняют друг друга в беспорядочных обстрелах, в том числе жилых районов. И хафтаровцы, и лояльные триполийскому кабмину силы применяют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, с начала стычек погибли уже около 400 человек, почти две тысячи получили ранения. Число покинувших свои дома достигло 45 тыс. человек.