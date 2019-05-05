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AFP: брату экс-президента Алжира предъявлено обвинение в заговоре против власти

Ему может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы

ТАСС, 6 мая. Брат экс-президента Алжира Саид Бутефлика, занимавший на протяжении длительного времени пост советника главы государства, и два бывших руководителя разведслужб страны обвиняются в "заговоре против государственной власти" и "нанесении ущерба авторитету армии". Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP.

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Согласно алжирскому кодексу военной юстиции, им может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. Как отмечает агентство, государственное телевидение Алжира прервало ряд передач, чтобы показать, как Саид Бутефлика в сопровождении сотрудников спецслужб прибывает в здание военного трибунала города Блида, где ему были предъявлены обвинения.

4 мая службы безопасности Алжира арестовали младшего брата бывшего президента страны Саида Бутефлику, занимавшего пост советника главы государства и имевшего большое влияние на принятие важнейших решений в стране. Кроме Бутефлики-младшего, были арестованы бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг и некогда влиятельный силовик, экс-руководитель Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

В настоящее время Алжир готовится к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля. Ведущие оппозиционные партии и деятели Алжира уже заявили об отказе от участия в них.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжир
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