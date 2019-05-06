Израильские военные сообщили о снятии ограничений для жителей районов в 40 км вокруг Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила в понедельник о снятии ограничений в области безопасности для жителей районов в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа. Таким образом, армия фактически подтвердила действие достигнутого ночью палестинскими группировками соглашения о прекращении огня.

"С 07:00 утра понедельника (время совпадает с московским - прим. ТАСС) все защитные меры в отношении тыла отменяются", - говорится в распространенном военными коммюнике. Израиль после начала очередного витка противостояния 4 мая ввел в действие специальные инструкции по безопасности для жителей 40-километровой зоны вокруг сектора Газа. В частности, были отменены занятия в школах и запрещены собрания более 300 человек в одном месте.

При посредничестве Египта в понедельник ночью было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника. Оно начало действовать в понедельник в 04:30 мск.

По подсчетам израильских военных, за почти двое суток противостояния палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю порядка 700 ракет. "С момента начала обстрелов 690 ракет были запущены по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила 240 из них", - сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля. В ответ танки, самолеты и вертолеты израильской армии поразили 350 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, добавили в пресс-службе.

В результате ракетных обстрелов за двое суток погибли четверо израильтян, еще несколько получили тяжелые ранения, пострадали десятки человек.