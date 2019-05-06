В Литве началось досрочное голосование на президентских выборах и двух референдумах

ВИЛЬНЮС, 6 мая. /ТАСС/. Досрочное голосование на назначенных на 12 мая президентских выборах началось в понедельник в Литве. Одновременно граждане досрочно голосуют на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса в парламенте со 141 до 121 депутата. Как сообщила Главная избирательная комиссия, участки в 08:00 по местному времени (соответствует мск) открылись по всей стране в зданиях самоуправлений.

"Здесь голосуют те, кто по тем или иным причинам не смогут прийти к избирательным урнам в будущее воскресенье", - отметила председатель комиссии Лаура Матьёшайтите.

Досрочное голосование обычно проводится в течение двух дней. На этих выборах принято решение продлить его до пяти дней. "Досрочно избиратели смогут голосовать до пятницы. Это сделано для того, чтобы максимально облегчить гражданам возможность волеизъявления на выборах президента страны и по вынесенным на референдумы важным вопросам государственной жизни", - отметила Матьёшайтите.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и данным социологических опросов, фаворитами президентской гонки являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 43-летняя экс-министр финансов, депутат парламента Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.