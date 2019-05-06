Пхеньян выразил поддержку Каракасу в борьбе по защите суверенитета Венесуэлы

ПХЕНЬЯН, 6 мая. /ТАСС/. КНДР выразила поддержку венесуэльскому народу в его борьбе по защите суверенитета в связи с недавней попыткой антиправительственного переворота в Венесуэле. Об этом в понедельник сообщила центральная газета народной республики Rodong Sinmun, опубликовав комментарий официального представителя МИД страны.

"Мы желаем мирного решения вопроса Венесуэлы в соответствии с самостоятельной волей правительства и народа этой страны и выражаем неизменную солидарность и поддержку венесуэльскому народу в борьбе за защиту суверенитета", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что недавняя попытка венесуэльских антиправительственных сил свергнуть законно избранного президента страны - это "весьма опасные насильственные действия, загоняющие обстановку в Венесуэле в крайне нестабильное состояние и оказывающие неблагоприятное влияние на ситуацию в регионе в целом". При этом в КНДР полагают, что антиправительственные силы в Венесуэле действуют "под покровительством внешних сил".

"В связи с ситуацией в Венесуэле в США, которые выдают себя за "единственную сверхдержаву", звучат безумные слова о возможности военной операции, которую США могут провести в случае необходимости", - отмечается в комментарии МИД КНДР.

"Мы осуждаем всякие попытки смены законно избранного президента Венесуэлы и вмешательства во внутренние дела этой страны и считаем их вызовом международной справедливости и грубым нарушением международного права", - резюмировал представитель МИД КНДР.

30 апреля в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, 30 апреля и 1 мая были задержаны не менее 240 участников протестов. Ситуация в Венесуэле, как ожидается, станет одной из главных тем предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая в Финляндии.