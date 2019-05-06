В штабе Зеленского подтвердили, что курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО будет продолжен

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский планируют поддерживать курс действующего лидера Петра Порошенко на интеграцию страны в Европейский союз и в НАТО. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил советник Зеленского по вопросам коммуникации с международными партнерами Святослав Юраш.

"Всю [избирательную] кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать", сказал он.

Юраш также подчеркнул, что и сам Зеленский в ходе избирательной кампании обозначил свою позицию по этому вопросу. В частности, избранный президент ранее заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

19 февраля Порошенко подписал изменения в конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО".