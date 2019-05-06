Морская часть международной операции по разминированию на Балтике началась в Литве

ВИЛЬНЮС, 6 мая. /ТАСС/. Морская часть международной операции минно-тральных сил по поиску и уничтожению боеприпасов на Балтике Open Spirit-2019 началась в понедельник у берегов Литвы. Об этом ТАСС сообщил пресс-офицер военно-морских сил республики командор-лейтенант Рамунас Кажерскас.

"После завершения береговой части операции из порта Клайпеда для проведения морской фазы вышли 12 кораблей из 10 стран - членов Североатлантического альянса", - уточнил он.

Основными задачами Open Spirit-2019 являются поиск и обезвреживание оказавшихся на морском дне в ходе войн боеприпасов и взрывоопасных предметов, угрожающих безопасному судоходству, отработка взаимодействия штабов и экипажей, формирование обстановки доверия и сотрудничества флотов участников операции.

Как отметил Кажерскас, в ходе Open Spirit-2019 в территориальных водах и исключительной экономической зоне Литвы запланировано обследовать территорию площадью 300 кв. км. "Благодаря совместным усилиям наши воды станут еще безопаснее", - сказал командор-лейтенант.

Операции по разминированию проводятся с 1996 года по инициативе Швеции поочередно в территориальных водах Литвы, Латвии и Эстонии. Open Spirit-2019 продлится до 14 мая.