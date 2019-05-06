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Помпео заявил, что ракетные запуски КНДР связаны с переговорами Ким Чен Ына и Путина

Госсекретарь США отметил также, что Вашингтон "все еще оценивает" возможный ответ на эти запуски

ТАСС, 6 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео связал визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию с проведенными КНДР девять дней спустя учениями с использованием новых тактических управляемых ракет. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью, опубликованном в воскресенье телеканалом CBS.

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"Санкции [против Пхеньяна] не изменились. Самые жесткие санкции в истории КНДР остаются. Возможно, именно это сегодня оказывает давление на председателя Кима. Вы видели, что [запуски] произошли сразу после визита [Ким Чен Ына] в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после того, как поговорил с Владимиром Путиным", - утверждает Помпео.

По словам госсекретаря, Вашингтон "все еще оценивает возможный ответ [на запуски]". "Я хочу подчеркнуть, что мы максимально используем любую дипломатическую возможность, [чтобы найти решение в сложившейся ситуации], - отметил Помпео. - Я все так же продолжаю призывать своих коллег к переговорам".

В субботу Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 км до 200 км и упали в море.

В воскресенье агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".

Переговоры лидеров России и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАКНДРРоссияРеспублика КореяКим Чен ЫнПомпео, Майкл (Майк)
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