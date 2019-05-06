Первый в ЛНР пункт по приему документов на гражданство РФ открылся в Луганске

ЛУГАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Первый в Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приему документов жителей республики, желающих получить российское гражданство, открылся в Луганске в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД Михаил Параскеев.

"С сегодняшнего дня в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Замминистра уточнил, что в пункте работают две очереди по вопросам оформления российского гражданства. "Одна очередь работает в консультационном режиме, то есть гражданам, которые еще не имеют необходимых документов, оказывается консультационная помощь, - сказал Параскеев. - Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства".

Кроме того, по словам чиновника, 7 мая на территории ЛНР открываются территориальные подразделения миграционной службы, которые будут сначала работать в консультационном режиме, а с 13 мая уже начнут работать на прием документов. "Планируем, что где-то до 3 тыс. человек (в неделю) будем принимать", - уточнил Параскеев.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям провозглашенных республик Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.