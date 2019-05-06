Представитель Южной Кореи обсудит в Москве пути урегулирования ядерной проблемы КНДР

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Представители МИД Республики Корея и России проведут в Москве 7 мая переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом сообщил в понедельник журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства.

"Директор отдела МИД по северокорейской ядерной проблеме Чон Ён Ду во вторник встретится в Москве с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым. Стороны обменяются мнениями относительно дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова", - отметил чиновник.

По данным агентства Ренхап, Чон Ён Ду и Бурмистров могут обсудить произведенные КНДР в субботу ракетные пуски, а также итоги недавнего визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Отмечается, что поездка южнокорейского представителя в Москву совпадает по времени со сроками пребывания там специального представителя США по КНДР Стивена Бигана. Он будет находиться в Москве со вторника по пятницу.