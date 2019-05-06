Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Китай предлагает ускорить процесс ядерного разоружения страны с крупнейшими запасами атомных вооружений, поскольку это будет способствовать денуклеаризации всей планеты. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США, они поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - КНР не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений. Мы выступаем за всестороннюю ликвидацию ядерного оружия и считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал".

Гэн Шуан подчеркнул, что тем самым "будут созданы условия по разоружению для других государств". Он также заявил, что Пекин поддерживает свой ядерный потенциал на существующем уровне "исключительно для обеспечения собственной национальной безопасности" и "не будет использовать его в наступательных целях, поскольку придерживается мирного пути развития".