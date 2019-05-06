Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

"Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - сказал он в понедельник в комментарии журналистам.

Глава МИД сообщил, что необходимо соблюдать политическую культуру, поэтому он первым выступит с таким предложением. "Меня никто не будет увольнять (в одностороннем порядке - прим. ТАСС), поскольку у нас должна быть политическая культура, в политической культуре это будет правильно и по-человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать", - сказал дипломат.

Климкин напомнил, что ранее делал заявления о том, что у него есть "свои планы, в том числе политические". "У нас была очень хорошая встреча, мы обсуждали разные вопросы, и я считаю, что там, где сходятся принципы, приоритеты, и я в этом очень оптимистичен, мы, безусловно, будем работать и далее", - сказал дипломат.

Он отметил, что не исключает сотрудничество с новым главой государства, в том числе в качестве советника, а также в качестве участника в переговорах.