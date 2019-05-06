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В ВОЗ сообщили, что число жертв боевых действий в Ливии возросло до 432

Получили ранения 2069 человек

ТАСС, 6 мая. Число погибших в результате столкновений в Ливии достигло 432 человек. Об этом в понедельник сообщило в Twitter ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С начала вооруженного конфликта в [окрестностях] Триполи погибли 432 человека, 2069 человек получили ранения, более 50 тыс. лиц были вынуждены покинуть свои дома", - сказано в сообщении.

3 мая ВОЗ сообщала о 392 погибших в ходе столкновений между враждующими сторонами.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

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