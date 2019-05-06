Климкин допускает двойное гражданство с РФ, но только после "деоккупации Донбасса и Крыма"

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Украина готова рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма. Об этом в понедельник журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я всегда говорил, что я выступаю за введение двойного гражданства <...> Но я категорически против, чтобы до момента деоккупации Донбасса и Крыма признавать двойное гражданство с РФ", - отметил он.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. 1 мая, Путин закрепил такую возможность для украинцев и лиц без гражданства, родившихся и постоянно проживавших в Крыму, но выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также для лиц, подвергшихся незаконной депортации с территории Крымской АССР.