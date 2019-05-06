МИД КНР потребовал от США воздержаться от военных провокаций в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Заход кораблей американских ВМС в спорную акваторию Южно-Китайского моря следует считать провокацией, которая дестабилизирует ситуацию в регионе и не должна повторяться в будущем. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Подобные действия наносят урон суверенитету Китая, подрывая мир и безопасность и стабильность в регионе. КНР выражает по этому поводу решительное недовольство и протест", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, ранее китайские корабли приблизились к американским эсминцам, подав им позывные о необходимости соблюдать дистанцию от акватории, оспариваемой у Китая другими государствами. Гэн Шуан также напомнил, что благодаря совместным усилиям Пекина и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обстановка в Южно-Китайском море постоянно улучшается.

"В такой ситуации мы требуем от США прекратить провокационные действия, проявить уважение к суверенитету и интересам Китая, а также к усилиям стран региона по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море", - подытожил дипломат.

Ранее представитель Седьмого флота военно-морских сил США сообщил, что два американских эсминца прошли в понедельник недалеко от спорного архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. С начала этого года Соединенные Штаты неоднократно предпринимали аналогичные действия, каждый раз вызывая недовольство Пекина.

Спратли и Парасельские острова (Сиша) на протяжении многих лет выступают в качестве объекта территориальных споров, прежде всего между Вьетнамом и Китаем. Данная акватория находится на стратегически важном пути следования судов из Индийского в Тихий океан. Установлено, что на шельфе в районе этих архипелагов имеются значительные запасы углеводородов.