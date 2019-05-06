Каракас надеется на поддержку Москвы и Пекина в создании нового механизма транзакций

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Венесуэла надеется при поддержке России и Китая разработать новый механизм финансовых транзакций в условиях санкций США. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По его словам, Венесуэла "ищет альтернативные способы взаимодействия с Россией, Китаем и с другими дружественными странами для того, чтобы каким-то образом обойти североамериканскую блокаду". "Подобные методы и маршруты не выстраиваются за один день, для их создания требуется значительное время", - продолжил министр.

"Надеемся, что при поддержке Москвы и Пекина нам удастся выстроить новые альтернативные методы традиционным способам обмена денежными средствами, которые сегодня контролируются США", - отметил он.

Борьба за ресурсы республики

Арреаса заявил, что ситуация в Венесуэле отражает новый виток борьбы за контроль над ресурсами и богатствами этой страны.

"Мы присутствуем при исторической борьбе за контроль над богатствами нашей страны, контроль над доходами от нефтяной отрасли, за потенциальный доход от природных ресурсов, от энергетических ресурсов, которыми располагает Венесуэла", - подчеркнул он, комментируя давление на страну при поддержке США.

Глава венесуэльского МИД отметил, что "в результате Боливарианской революции (организованное после избрания Уго Чавеса президентом Венесуэлы общественно-политическое движение - прим. ТАСС) к власти пришел народ Венесуэлы". "То, что мы видим на протяжении последних двадцати лет, - это различные главы борьбы за контроль над нефтяным потенциалом Венесуэлы", - подчеркнул Арреаса.