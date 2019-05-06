Глава МИД Венесуэлы: исполнительная власть не может принять решение об аресте Гуайдо

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решение о возможном аресте лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо по обвинению в попытке государственного переворота принимает не исполнительная, а другие компетентные органы власти Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, отвечая на вопрос ТАСС.

"Есть определенная информация по поводу событий и участников [попытки] госпереворота, представленная генеральным прокурором республики. Судебные власти начали расследование, - отметил он. - Конституционная ассамблея лишила депутата Гуайдо иммунитета, но не исполнительной власти предстоит принять решение, арестовывать его или нет. Это решение должны принять другие органы власти".

"Народ Венесуэлы требует справедливости, требует, чтобы соблюдалась законность и действовала система правосудия, потому что если наносится удар по демократии, если нарушается закон, то должны приниматься соответствующие меры", - подчеркнул министр.

В начале апреля Конституционная ассамблея Венесуэлы, исполняющая в настоящее время функции законодательной власти, разрешила продолжить уголовное преследование Гуайдо, тем самым удовлетворив ходатайство Верховного суда о лишении политика неприкосновенности. Инстанция обосновала свой запрос нарушением Гуайдо судебного запрета на выезд из страны.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера Национальной ассамблеи двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.