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В Госдепе заявили, что США поддерживают реформы Армении в сфере юстиции

Заместитель помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс также указал на важность противодействия организованной преступности

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные штаты Америки поддерживают реформы армянского правительства, которые проводятся в правовой плоскости, а также в сфере защиты прав человека. Об этом в понедельник в ходе открытия кабинета в честь армяно-американской дружбы в Академии юстиции в Ереване заявил заместитель помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс.

"Мы поддерживаем кабмин Армении в обеспечении наиболее прозрачного и открытого стиля работы с гражданами страны. Мы также поддерживаем реформы, направленные на обеспечение доступности правосудия и повышение качества оказываемых гражданам услуг и защиты их прав", - отметил представитель Госдепа США.

Эндрюс также коснулся темы борьбы с организованной преступностью, отметив, что "криминальные группы быстро адаптируются к условиям глобального мира, и правительства всех стран делают все, чтобы эффективно противодействовать им". " Я здесь в составе большой делегации, чтобы установить прочные контакты с правительством Армении для более тесного сотрудничества в противодействии организованной преступности", - добавил он.

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