Генпрокурор Украины заявил о готовности уйти в отставку

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов оставить свою должность, если такое решение будет принято Верховной радой. Об этом он заявил в понедельник журналистам.

"Я готов к отчету в парламенте, готов на любое решение парламента. Если будет принято соответствующее решение, я подам в отставку и передам дела своему преемнику", - отметил он.

При этом Луценко заявил, что не желает увольнения и не считает такое возможное решение правильным. "У меня нет ни юридических, ни моральных оснований писать заявление на отставку, - сказал генпрокурор. - Я честно работал и имею неплохие достижения".

Кроме того, Луценко напомнил, что, несмотря на сбор подписей в Верховной раде за его отставку, необходимое количество (150 подписей) собрать пока не удается.