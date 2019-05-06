Guardian: лейбористы не поддержат сделку о Brexit без гарантий проведения референдума

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Депутаты оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии не поддержат соглашение британского премьер-министра Терезы Мэй об условиях выхода страны из Евросоюза без предоставления гарантий проведения второго референдума о Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета Guardian.

По ее данным, высокопоставленные источники в лагере лейбористов заявили, что по меньшей мере 60 парламентариев выступят против возможных уступок тори по членству в европейском таможенном союзе, если обе партии не согласуют необходимость проведения всенародного голосования. Мэй выступает против идеи организации второго референдума о Brexit, однако британский парламент может поддержать эту инициативу, если переговоры о сделке между консерваторами и лейбористами в итоге провалятся, отмечает газета.

Как ранее информировала газета The Sunday Times, британский премьер готова пойти на уступки Лейбористской партии и продлить членство страны в таможенном союзе до 2022 года. Глава правительства собирается представить план "всеобъемлющего, но временного таможенного механизма в отношениях с ЕС, который будет функционировать до следующих всеобщих выборов" в Великобритании, запланированных на июнь 2022 года.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с лейбористами, чтобы попытаться заполучить их поддержку в Палате общин и провести сделку через парламент.