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Кризис на Украине

Почти 3 тыс. украинских силовиков погибли в Донбассе с начала конфликта

Президент Украины Петр Порошенко в Авдеевке почтил минутой молчания память о погибших

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Почти 3 тыс. украинских военных погибли в Донбассе с начала вооруженного противостояния на востоке страны. Об этом заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко в Авдеевке Донецкой области по случаю Дня пехоты, который впервые отмечается в стране на государственном уровне.

"Всего в Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина из всех силовых ведомств", - сказал он. Глава государства совместно с военнослужащими почтил минутой молчания память о погибших.

Во время выступления Порошенко одному военному стало плохо, и он потерял сознание. Президент помог вынести военного, отметив: "И так бывает".

Теги
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