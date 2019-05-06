Почти 3 тыс. украинских силовиков погибли в Донбассе с начала конфликта

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Почти 3 тыс. украинских военных погибли в Донбассе с начала вооруженного противостояния на востоке страны. Об этом заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко в Авдеевке Донецкой области по случаю Дня пехоты, который впервые отмечается в стране на государственном уровне.

"Всего в Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина из всех силовых ведомств", - сказал он. Глава государства совместно с военнослужащими почтил минутой молчания память о погибших.

Во время выступления Порошенко одному военному стало плохо, и он потерял сознание. Президент помог вынести военного, отметив: "И так бывает".