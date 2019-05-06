Международные военные учения LOGDEV 2019 с участием стран НАТО начались в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 мая. /ТАСС/. Международные командно-штабные учения LOGDEV 2019 (Logistics Development), посвященные вопросам развития логистики, с участием военнослужащих из 12 стран НАТО, в понедельник начались в Грузии. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны.

"Грузия впервые принимает международные учения в сфере логистики, в которых участвуют 12 стран - членов НАТО. Цель учений - приблизить логистическое обеспечение страны к стандартам НАТО, чтобы мы могли действовать в многонациональной среде", - заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

Учения пройдут на территории четвертой механизированной бригады Сил обороны Грузии в Вазиани (близ Тбилиси). В них примут участие 130 военных из Грузии, Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Украины, Хорватии, Финляндии и Швеции. "От логистики зависит переброска армий, успешное проведение операций. Грузия - прекрасный партнер, который скрупулезно выполняет международные обязательства, а также участвует в различных учениях", - отметил директор программы по развитию логистики Объединенного штаба J-7 США Стивен Метсон.

Маневры проводятся при поддержке европейского командования армии США. Они продлятся до 17 мая.