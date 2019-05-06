Кандидат "Нацобъединения" на выборах в Европарламент выступил за отмену санкций против РФ

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Французский политик Тьерри Мариани, выдвигающий свою кандидатуру по списку партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент, считает необходимым, чтобы Запад отменил санкции против России. С такими словами он выступил в понедельник в эфире радиостанции France Culture.

"Следует прекратить распространять утверждения о том, что Россия представляет опасность для Запада. В нынешнем году военный бюджет Франции даже больше, чем у России. Вряд ли какая-нибудь страна, готовясь к войне, стала бы сокращать размер своего бюджета. Россия никому не угрожает", - подчеркнул Мариани.

Он отметил, что "у Европы и России есть немало общего, поэтому надлежит возобновить диалог с этой страной". "Необходимо положить конец существующему периоду открытой напряженности, возникшему в связи с украинским кризисом. Такой шаг послужит взаимным интересам", - подчеркнул политик.

Мариани обратил внимание на то, что "различного рода эмбарго [в отношении России] были введены исходя из того, что выгодно для США". "Поскольку американцам была нужна помощь России в том, что касается [осуществления транспортировки к] Международной космической станции, область космических технологий не подпала под эмбарго", - напомнил политик. "Неужели космическая сфера менее стратегическая, чем торговля яблоками?" - заметил он.

Мариани с начала XXI века стал заметной фигурой во французской политике. С 1993-го по 2010 год он избирался депутатом Национального собрания от департамента Воклюз. В 2009-2010 годах он был специальным представителем Франции по Афганистану и Пакистану, в 2010 году был назначен государственным секретарем по транспорту при министре экологии, устойчивого развития и транспорта, а с июня 2011 года по май 2012 года находился на посту министра транспорта Франции. Мариани - президент ассоциации "Франко-российский диалог".

Политик входил в правоцентристские партии "Объединение в поддержку республики" и Союз в поддержку народного движения, который в 2015 году был преобразован в ныне действующую партию "Республиканцы". Мариани неоднократно выступал за объединение усилий правоцентристов и правой партии "Национальный фронт" (ныне - "Национальное объединение"). В январе 2019 года он перешел в "Нацобъединение".