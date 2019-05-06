Sky: Лондон планирует ввести законы для предотвращения угрозы вмешательства в выборы извне

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует ввести новое законодательство, чтобы предотвратить угрозу вмешательства иностранных государств в процесс проведения выборов и референдумов в королевстве. Об этом в понедельник информировал телеканал Sky News.

При этом, как заявил министр по делам конституции в секретариате британского кабмина Кевин Фостер, у официального Лондона "нет данных о дискредитации британских выборов или референдумов". "Однако в цифровую эпоху нам необходимо пересмотреть и актуализировать наши аналоговые законы, а также обеспечить принятие надежных защитных мер от враждебных государств, иностранных лоббистов и теневых третьих сторон", - сказал он.

Планы британского правительства предусматривают начало консультаций по ужесточению законодательства в отношении осуществления пожертвований из-за рубежа, а также введение требования указания авторства при публикации в интернете агитационных материалов и запрещение баллотироваться на выборные должности лицам, которые были признаны виновными в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как ожидается, законодательная инициатива будет выдвинута позднее в этом году после проведения выборов в Европарламент, которые должны состоятся на территории Великобритании 23 мая.