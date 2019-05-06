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Госдеп: регулирование РФ прохождения иностранных судов у ее побережья в Арктике незаконно

При этом в ведомстве отметили, что Россия, являющаяся членом Арктического совета, плодотворно сотрудничает с ним

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Регулирование Россией порядка прохождения иностранных кораблей и судов у ее побережья в Арктике является незаконным. Такое утверждение содержится в справочных материалах, распространенных в понедельник пресс-службой Госдепартамента. Они были подготовлены к заседанию Арктического совета министерского уровня в Финляндии с участием госсекретаря США Майкла Помпео.

"Россия, являющаяся членом Арктического совета, плодотворно сотрудничает с ним в ряде областей, включая просвещение, ликвидацию последствия утечек нефти, проведение поисково-спасательных операций, защиту [окружающей среды] от загрязнения. Однако незаконное регулирование Россией прохождения иностранных судов и кораблей у ее побережий, а также угрозы правительства применять военную силу беспокоят власти США и других членов совета", - заявляет американское внешнеполитическое ведомство.

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