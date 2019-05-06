Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь

РОВАНИЕМИ, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают Северный морской путь международными водами и беспокоятся по поводу действий России в отношении это транспортного коридора. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Рованиеми на заседании Арктического совета министерского уровня.

"Мы обеспокоены претензией России на международные воды Северного морского пути, в том числе новыми планами по его соединению с китайским "Морским шелковым путем", - сказал шеф американской дипломатии. По его словам, "на Северном морском пути Москва уже незаконным образом требует, чтобы другие страны запрашивали разрешение на прохождение, пуская на борт иностранных кораблей российских лоцманов под угрозой применения военной силы и потопления тех, кто не выполняет данное требование". "Эти провокационные действия являются частью модели агрессивного поведения России в Арктике", - утверждал глава внешнеполитического ведомства США.

Выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному собранию России, президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет "ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока". По словам главы государства, перед Россией стоит задача сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией и увеличить к 2025 году грузопоток на ней в 10 раз - до 80 млн тонн в год. В 1991 год Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.