Помпео призвал арктические страны следить за деятельностью Китая в регионе

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник призвал арктические государства следить за деятельностью Китая в Арктике в связи с его "агрессивным поведением в других регионах".

"Тем временем Китай уже разрабатывает маршруты морских путей в Северном Ледовитом океане. Такого рода деятельность является частью очень знакомой схемы. Пекин пытается развить критически важную инфраструктуру, используя китайские деньги, а в некоторых случаях китайские компании и китайских рабочих для обеспечения постоянного присутствия сил безопасности Китая [в Арктике]", - сказал Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором утверждается, что Пекин может использовать своих гражданских исследователей в Арктике для "усиления своего военного присутствия, включая размещение подводных лодок в регионе в качестве средства сдерживания ядерной атаки", сказал Помпео. "Нам [арктическим государствам] необходимо внимательно изучить эту деятельность", - полагает госсекретарь. Он призвал арктические страны не забывать "модель агрессивного поведения Китая в других регионах", а также исходить из нее при оценке деятельности Пекина в Арктике.

"Действия Китая вызывают сомнения относительно его намерений", - сказал глава Госдепартамента.

"Хотим ли мы, чтобы Северный Ледовитый океан превратился в новое Южно-Китайское море, что будет сопряжено с милитаризацией и взаимными территориальными притязаниями? <...> Я думаю, что ответ предельно ясен", - заключил Помпео.