Трамп заявил, что обсудил с Абэ КНДР и торговлю

ТАСС, 6 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что он обсудил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию вокруг КНДР и проблемы торговли. Об этом американский лидер написал в понедельник в своем Twitter.

"Только что поговорил с премьер-министром Японии Абэ по поводу КНДР и торговли, - написал американский лидер. - Очень хорошая беседа!"

Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея ранее отметил, что КНДР в субботу осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракеты не были баллистическими и не достигли эксклюзивной экономической зоны страны. Глава МИД Японии Таро Коно в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которого они обсудили ракетные пуски КНДР и обменялись данными о них.