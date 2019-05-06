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Кризис на Украине

Украина не пропустила в страну около 3,1 тыс. россиян с начала года

Как заявили в Госпогранслужбе страны, отказ в пересечении государственной границы в 2019 году получили более 15 тыс. 300 иностранцев

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Украинские пограничники не пропустили в страну около 3,1 тыс. россиян с начала текущего года. Об этом в понедельник сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года [не пустили в Украину] более 3100 граждан Российской Федерации", - приводит его слова агентство УНН. В целом, по его словам, отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили более 15 тыс. 300 иностранцев.

В Госпогранслужбе Украины добавили, что за две последние недели во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в страну 2 тыс. 215 лицам, в том числе 274 россиянам.

Ранее в ведомстве заявляли, что чаще всего Украина отказывает во въезде гражданам РФ, Турции и Молдавии.

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