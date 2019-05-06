Демократы в Конгрессе угрожают генпрокурору санкциями из-за доклада Мюллера

ТАСС, 6 мая. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригрозил обвинить министра юстиции США Уильяма Барра за неуважение к законодательной власти из-за его отказа предоставить конгрессменам полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между Россией и предвыборным штабом президента Дональда Трампа. Комитет, находящийся под контролем демократов, противников Трампа, опубликовал в понедельник текст доклада, в котором министр юстиции Барр, являющийся также генпрокурором США, обвиняется в неуважении к Конгрессу.

Причиной такого обвинения стало то, что Барр не предоставил юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США неотредактированную версию доклада Мюллера в определенный законодателями срок, который истек утром в понедельник.

Комитет принял решение провести в среду заседание, на котором доклад будет поставлен на голосование. В случае одобрения этого документа комитетом, он будет вынесен на голосование полного состава Палаты представителей, большинство в которой принадлежит демократам.

В случае, если законодатели официально обвинят Барра в неуважении к Конгрессу, спикер Палаты представителей обратится к прокурору столичного округа Колумбия с запросом о созыве большого жюри, которое рассмотрит вопрос о предъявлении в суде обвинения против министра юстиции. Неуважение к Конгрессу со стороны должностного лица является в США уголовным преступлением, которое может быть наказано штрафом до $100 тыс. или тюремным заключением сроком до года.