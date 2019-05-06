Суд в Норвегии одобрил депортацию россиянина, задержанного с бомбой в Осло в 2017 году

ТАСС, 6 мая. Окружной суд Осло признал действительным постановление Минюста страны о депортации 19-летнего россиянина, задержанного в апреле 2017 года с маломощным самодельным взрывным устройством в центральном районе столицы Грёнланн. Об этом в понедельник сообщает телеканал NRK со ссылкой на сторону обвинения.

"Мы удовлетворены тем, что суд принял точку зрения государства", - приводит телеканал слова представителя гособвинения Ингрид Скуг Хауге. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Норвегии постановило, что юноша подлежит высылке, так как представляет угрозу национальной безопасности страны.

Суд в своем последнем решении ссылается на пояснение Полицейской службы безопасности Норвегии (PST). Спецслужбы утверждают, что при переводе в лагерь временного содержания Трандум россиянин обещал устроить теракт, если будет выпущен на свободу, а также выражал желание направиться в Сирию. Кроме того, по информации PST, молодой человек успел войти в "круг приближенных" норвежского радикального исламиста Арфана Бхатти, а судебный процесс повысил статус россиянина в глазах религиозных экстремистов Норвегии.

Адвокат россиянина Йон Кристиан Эльден заявил о намерении обжаловать решение суда. "Мы оценим ситуацию и, вероятно, обжалуем приговор", - сказал он.

Дело россиянина

Юноша, которому на момент задержания было 17 лет, был осужден по статье 191 Уголовного кодекса Норвегии, которая предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет за "незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами" с целью совершения тяжких преступлений. Судьи согласились с выводами следствия о том, что молодой человек увлекся экстремистской идеологией, подвергся радикализации и намеревался взорвать самодельную бомбу в центре города. Тем не менее, сам подросток утверждает, что собрал взрывное устройство из баллончика с газом, кулинарной горелки и проволоки из чистого любопытства и собирался привести его в действие в лесу в компании друзей. Адвокат молодого человека настаивает на том, что о намерении совершить тяжкое преступление речи в данном случае идти не может.

Приговор юноше был оглашен в октябре 2017 года, а уже в январе 2018 россиянин оказался на свободе, так как большую часть назначенного ему срока провел в предварительном заключении. В конце сентября 2018 года он был вновь задержан в связи с намерением спецслужб добиваться его высылки из страны через суд.

Молодой человек с 2010 года проживает в Норвегии, куда вместе с родителями прибыл с Северного Кавказа как беженец и где впоследствии получил постоянный вид на жительство. Как ранее подчеркивало российское посольство в Осло, взгляды и убеждения юноши сформировались уже в Норвегии.