Помпео считает, что Мадуро не может управлять Венесуэлой и лишится власти в любом случае

ТАСС, 6 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже не может управлять республикой, несмотря на то, что по-прежнему находится у власти. Такую точку зрения глава внешнеполитического ведомства озвучил в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Финляндию. Его высказывания размещены в понедельник на сайте Госдепартамента.

"Он [Мадуро] все еще правит, но уже не может управлять страной, для венесуэльского народа ситуация продолжает ухудшаться. В то время как Мадуро удалось сохранить контроль над армией, многие военные отвернулись от него, в том числе высокопоставленный сотрудник разведки", - сказал Помпео.

По его мнению, Мадуро на прошлой неделе "был готов уйти [со своего поста], но в конце концов решил не делать этого". "Он понимает, что время его пребывания у власти ограничено <...> Я не знаю, случится ли это на следующей неделе или через месяц, но жители Венесуэлы видят, что условия жизни становятся все хуже, а это означает, что он не может остаться у власти", - добавил госсекретарь.

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что Мадуро должен уйти в отставку, а в Боливарианской Республике необходимо провести новые президентские выборы.