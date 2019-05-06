Столтенберг передал опасения насчет покупки Анкарой С-400 Трампу и Эрдогану

АНКАРА, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что он передал свои опасения насчет приобретения Анкарой российских зенитных ракетных (ЗРС) С-400 президентам Турции и США Тайипу Эрдогану и Дональду Трампу. Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу NTV.

"Сегодня я провел переговоры с Эрдоганом, несколько недель назад также поговорил с Трампом. Позиции Турции ясна, но я передал им свои опасения по теме приобретения С-400. Я ему также сообщил, что другие [системы ПВО] не будут работать внутри системы НАТО, - подчеркнул Столтенберг. - Переговоры Анкары и Вашингтона по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot нас обнадеживают. НАТО также прикладывает усилия для разрешения разногласий между Турцией и США".

Генсек альянса также выразил обеспокоенность возможными американскими санкциями в отношении республики из-за поставок российских С-400. "Если решение не будет найдено, то от этого проиграют все, в том числе и НАТО", - добавил он.