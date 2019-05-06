Источник: турецкие военные в конце мая начнут обучаться в России эксплуатации С-400

ТАСС, 6 мая. Около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в конце мая в одном из военных центров на территории России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", полковой комплект которых в этом году будет поставлен в Турцию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военно-дипломатический источник.

"Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из военных центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400, полковой комплект которых в соответствии с контрактом в 2019 году будет поставлен в Турцию", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "продолжительность обучения составит примерно пять месяцев".

В "Рособоронэкспорте" ТАСС не стали комментировать эту информацию.

Источник добавил, что военные из Турции будут осваивать С-400 одновременно со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые начали обучение в том же центре в середине марта. "Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России", - добавил он.