В Бундестаге видят перспективы для снятия взаимных санкций России и Евросоюза

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Взаимные санкции России и Евросоюза могут быть сняты при условии продолжения диалога в "нормандском формате" (Россия, Германия, Украина, Франция) и выполнения минских соглашений. Такое мнение высказал в понедельник зампредседателя Бундестага (парламент ФРГ) Томас Опперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

"Мы, конечно же, должны говорить о санкциях, которые разделяют Россию и Германию. Я убежден, что возникнет возможность этим санкциям положить конец", - сказал Опперман, отвечая на вопрос ТАСС. "Предпосылкой для этого является наша договоренность о возобновлении сотрудничества в рамках "нормандского формата", а также выполнение минских договоренностей", - добавил он.

По мнению германского политика, "предпосылкой для этого также может быть решение, которое устроило бы обе стороны, - в части защиты русскоязычного населения на Украине и в части, касающейся уважения территориальной целостности и неприкосновенности границ украинского государства". "Если нам удастся в этом достичь договоренностей, то, со своей стороны, конечно же, я вижу возможности для прекращения режима взаимных санкций", - подтвердил он.

Опперман отметил, что Россию и Германию многое объединяет, а Евразийский экономический союз и Евросоюз должны сотрудничать друг с другом. "У нас достаточно много экономических интересов, которые нужно взять в проработку. Так что в этом направлении стоит прилагать усилия", - убежден он.