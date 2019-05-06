СМИ: посол США на Украине завершает работу в Киеве

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Киеве. Об этом в понедельник сообщило украинское издание Zn.ua, ссылаясь на источники в американских дипломатических кругах.

По данным этого СМИ, Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу она должна прилететь на Украину, а 20 мая, о чем уведомили в понедельник всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон, утверждает Zn.uа. До назначения нового главы дипломатической миссии на Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

В 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США на Украине.

Посол этой весной оказалась в центре скандала после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Йованович якобы передавала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена "ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам", на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

В Госдепартаменте заявление главы ГПУ опровергли, назвав его "откровенной выдумкой". Позднее в ГПУ пояснили, что "списка Йованович" не было, а ее рекомендации носили устный характер.