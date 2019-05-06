Коалиция в Эстонии договорилась не ратифицировать пограндоговор с Россией

ТАЛЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Парламент Эстонии (Рийгикогу) не будет рассматривать вопрос ратификации пограничного договора с РФ. Об этом сообщил в понедельник член комиссии по иностранным делам Рийгикогу, депутат от Консервативной народной партии (КНП) Руубен Каалеп.

"Ратификации не будет. В принципе, я бы сказал, что мы [КНП] победили", - сказал он в интервью радиостанции Vikerraadio.

По его словам, о соответствующем соглашении сформировавшие правительство партии договорились в ходе переговоров по формированию правящей коалиции. Однако участвовавший в той же радиопередаче председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, депутат от Центристской партии Энн Ээсмаа заявил, что подобное соглашение достигнуто коалицией не было. "Я не заметил такого прямого соглашения", - сказал он.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор был подписан главами МИД Эстонии и РФ, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Представители КНП неоднократно выступали против ратификации пограндоговора в его нынешнем виде.

6 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия "Отечество" представили коалиционное соглашение и выдвинули своих кандидатов на посты в будущем правительстве. 29 апреля правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге.