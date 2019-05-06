AFP: менее 90 человек убиты за четыре месяца антиправительственных акций в Судане

ТАСС, 6 мая. По меньшей мере 90 человек были убиты в ходе столкновений участников антиправительственных выступлений с силами безопасности, которые начались в декабре 2019 года в Судане. Такие данные, как сообщило в понедельник AFP , содержатся в специальном заявлении комитета суданских врачей, входящего в "Альянс за свободу и перемены", который считается основной силой протестного движения в стране.

По данным комитета, в его распоряжении "имеются документальные подтверждения 90 случаев убийств демонстрантов силами безопасности и полицией". Первая жертва стычек была зафиксирована 20 декабря, последняя - в минувшее воскресенье, когда от полученных ранений в госпитале административного центра провинции Южный Дарфур города Ньяла скончался один из участников манифестации.

Отмечается, что данные комитета значительно отличаются от официальных цифр Министерства здравоохранения Судана. Несколько дней назад это ведомство заявило о 65 суданцах, погибших в столкновениях с полицией.

В декабре прошлого года в Судане на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране начались массовые акции протеста. 11 апреля армия отстранила от власти правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. С тех пор военные и оппозиция ведут переговоры о создании совместного управляющего совета и основных этапах переходного периода в стране, однако до сих пор никаких конкретных решений принято не было.