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Помпео заявил, что доволен переговорами с Лавровым в Финляндии

Как сообщил ранее глава МИД РФ, ему и госсекретарю удалось сделать шаг вперед

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео высоко оценивает состоявшиеся в понедельник между ним и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переговоры. Об этом глава внешнеполитического ведомства США сообщил по завершении встречи с российским коллегой, состоявшейся в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии.

Как передает агентство Reuters, Помпео заявил, что у него с Лавровым состоялся хороший разговор.

Глава МИД России ранее отметил, что им с госсекретарем США удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в пятницу по инициативе американской стороны.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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