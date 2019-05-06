СМИ: Израиль передал США развединформацию о возможных провокациях Ирана

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Израиль передал США развединформацию, касающуюся возможного намерения со стороны Тегерана нанести ущерб интересам США в Персидском заливе. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Axious со ссылкой на свои источники.

По их данным, сведения были переданы в Белый дом перед тем, как помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил в воскресенье о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

"Нам до сих пор неясно, что Иран пытается сделать, и как они планируют это делать, но нам ясно, что температура у Ирана повышается в результате растущей кампании давления США против него, и они рассматривают возможность ответных мер против интересов США в Персидском заливе", - подчеркнул источник портала в израильском правительстве.

Axious подчеркивает, что собранная израильскими спецслужбами, прежде всего разведкой "Моссад", информация стала одной из причин объявленного Болтоном решения. "Данные о возможном сговоре Ирана против США или их союзников в Персидском заливе" были переданы израильской стороной две недели назад на переговорах в Белом доме, отмечается в статье. Среди союзников портал называет Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Предусмотрительная перегруппировка

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан в понедельник написал в Twitter, что решение США "представляет собой предусмотрительную перегруппировку в ответ на признаки реальной угрозы со стороны сил иранского режима". "Мы призываем иранский режим прекратить всякие провокации. Мы будем считать иранский режим ответственным за любое нападение на американские силы или наши интересы", - написал Шанахан.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.