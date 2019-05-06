Помпео обвинил Иран в подготовке эскалации напряженности в зоне Персидского залива

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Тегеран принимает меры, ведущие к потенциальной эскалации напряженности в зоне Персидского залива. С таким утверждением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, беседуя с журналистами по завершении участия в мероприятиях по линии Арктического совета в Рованиеми.

"Мы продолжаем видеть деятельность, которая заставляет нас предположить, что, возможно, имеет место эскалация [напряженности]. Поэтому мы предпринимаем все надлежащие действия - в плане как [обеспечения] безопасности, так и гарантирования того, что у президента [США Дональда Трампа] будет широкий выбор вариантов действий, если что-то действительно произойдет", - заявил Помпео, комментируя ситуацию вокруг Ирана. Его высказывания приводит информационное агентство Reuters.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил в воскресенье о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, в которую входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, авианосную ударную группу и соединение бомбардировщиков.

Интернет-портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщил позднее, что Израиль передал США развединформацию, касающуюся возможного намерения Тегерана нанести ущерб американским интересам в регионе Персидского залива. Затем у американских СМИ появились данные о якобы имеющей место угрозе со стороны иранских сил, а также поддерживаемых Тегераном ближневосточных военизированных группировок войскам США в Сирии, Ираке и Персидском заливе.