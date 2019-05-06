Макрон: выборы в Европарламент определят судьбу европейской интеграции

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Предстоящие выборы в Европарламент должны определить дальнейшую судьбу европейской интеграции. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Париже.

"Наша Европа живет в важный и критический момент в связи с предстоящими европейскими выборами", - сказал Макрон. По его словам, избирателям предстоит сделать выбор - "остановиться или идти дальше, чтобы улучшить ситуацию, чтобы иметь амбициозное видение Европы".

"Есть те, кто хочет разрушить Европу, кто хочет меньшей интеграции, меньше европейских амбиций", - отметил французский лидер. Но есть, по словам Макрона, также те, кто "хочет строить Европу для наших граждан, улучшить положение некоторых вещей, чтобы двигаться к Европе более суверенной, более сильной, более экологичной и социальной".

"И я хочу сказать, что мы выступаем за Европу суверенную. Нам нужна более суверенная и более сильная Европа в экономическом плане, в плане инноваций, в сфере искусственного интеллекта", - заявил Макрон.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.