Госдепартамент подтвердил, что посол США на Украине покидает свой пост в мае

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Посол США на Украине Мари Йованович покидает свой пост в мае, как и было запланировано. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель Госдепартамента.

"Посол Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось. Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине, - отметил дипломат. - Команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом в целях укрепления нашего партнерства".

Ранее украинское издание Zn.uа, ссылаясь на источники в американских дипломатических кругах, сообщило, что Йованович 20 мая завершает работу в Киеве. По его данным, посол экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу она должна прилететь на Украину, а 20 мая, о чем уведомили в понедельник всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон, утверждает Zn.uа. До назначения нового главы дипломатической миссии на Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

В 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США на Украине.

Теперь президент США Дональд Трамп выдвинет на эту должность кандидатуру, которая должна получить одобрение Сената Конгресса.

Скандал с послом

Посол этой весной оказалась в центре скандала после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Йованович якобы передавала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена "ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам", на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

В Госдепартаменте заявление главы ГПУ опровергли, назвав его "откровенной выдумкой". Позднее в ГПУ пояснили, что "списка Йованович" не было, а ее рекомендации носили устный характер.