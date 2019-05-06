Премьер Ливана пригрозил принять меры против участников забастовок

БЕЙРУТ, 7 мая. /ТАСС/. Глава правительства Ливана Саад Харири пригрозил в понедельник принять меры административного воздействия против госслужащих, участвующих в продолжающихся четвертый день забастовках.

"Нельзя допустить, чтобы в результате акций социального протеста была парализована работа государственных институтов", - заявил премьер, слова которого приводит газета Daily Star.

Харири напомнил, что "закон запрещает госслужащим участвовать в забастовках и подстрекать к ним". Свое заявление премьер сделал после экстренного совещания с президентом республики Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри, которое прошло во дворце Баабда.

Профсоюзы начали проводить предупредительные забастовки на прошлой неделе после появившихся сообщений о намерениях властей сократить заработную плату и пенсии работникам госсектора. В понедельник к ним присоединились служащие Банка Ливана. В результате Бейрутская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями до особого уведомления.

Премьер успокоил общественность, подчеркнув, что Ливану не грозит банкротство, несмотря на государственный долг в почти 90 млрд долларов. "Тем не менее мы должны принять все необходимые меры, чтобы избежать греческого сценария", - указал он. Харири заверил также граждан, что сокращение зарплат не затронет слои населения с невысокими доходами.

Причиной непопулярных мер, на которые вынужден пойти коалиционный кабинет, стали жесткие условия по предоставлению кредитов, выдвинутые Всемирным банком. Сокращения расходных статей бюджета позволит Ливану получить от международных кредиторов свыше $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.