СМИ: главный соперник Кортисо на выборах президента Панамы не будет оспаривать результаты

ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Кандидат от либеральной партии "Демократические перемены" Ромуло Ру, занявший второе место в гонке за пост президента Панамы и заявлявший ранее о нарушениях в процессе голосования и подсчета голосов, признал свое поражение и не собирается оспаривать результаты выборов. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала Telemetro.

"Мы вынуждены признать предварительные результаты выборов, оглашенные вчера Избирательным трибуналом, поскольку уважаем демократию. Я надеюсь, что у господина Кортисо есть решения для успешного руководства страной, которое приведет к прогрессу, необходимому Панаме", - заявил он.

Президент Панамы избирается всеобщим прямым и тайным голосованием в один тур на пять лет. Кандидат от Революционно-демократической партии Лаурентино Кортисо набрал в воскресенье более 647 тыс. голосов (33,30%) и вступит в должность 1 июля. Ромуло Ру поддержали более 602 тыс. граждан (31,01%). Организация американских государств, которая направила миссию наблюдателей в республику, заявила, что процесс голосования и подсчета голосов "был хорошо организован и соответствовал положениям Избирательного трибунала Панамы".