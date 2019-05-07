В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции об отмене результатов выборов в Стамбуле

ТАСС, 7 мая. Решение Высшей избирательной комиссии Турции отменить результаты выборов мэра в Стамбуле и провести повторное голосование противоречит самой идее демократического избирательного процесса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник вечером совместном заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана.

В понедельник турецкий ЦИК принял решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР). Высшая избирательная комиссия сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу будет отозван.

Как отмечается в заявлении представителей ЕС, решение турецкого ЦИК об отмене результатов выборов является политизированным и "противоречит ключевой цели демократического избирательного процесса, заключающейся в признании народной воли". Кроме того, такой шаг "подрывает избирательный процесс, приверженность которому турецкий народ продемонстрировал, отдав свои голоса [на выборах] при очень большой явке, а также [нарушает] обязательства Турции как члена Совета Европы", говорится в заявлении.

Как подчеркнули в ЕС, работа турецкого избиркома должна осуществляться в независимой и транспарентной манере в соответствии с международными нормами. Могерини и Хан также выразили надежду, что Турция позволит международным наблюдателям следить за проведением повторных выборов.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. МИД Турции выступил с заявлением, в котором отверг любую критику в связи с данным решением и призвал уважать его.

Согласно официальным данным, Имамоглу опередил Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого Эрдоган был с 1994 по 1998 год.