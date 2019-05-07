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Политический кризис в Венесуэле

Генпрокуратура Венесуэлы расследует гибель пяти человек в ходе протестов

Как сообщил генпрокурор республики, были задержаны около 233 человек

КАРАКАС, 7 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы проводят расследование по факту гибели пяти человек в ходе антиправительственных протестов, которые прошли в республике 30 апреля. Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

"Были задержаны ориентировочно 233 человека, пять человек погибли. Все эти случаи расследуются генпрокуратурой, и по ним будут вынесены заключения", - сказал он в интервью телеканалу Venevision.

Как отметил Сааб, к настоящему моменту генпрокуратура запросила ордеры на арест 18 "военных и гражданских лиц, участвовавших в заговоре", целью которого была попытка госпереворота. Проведено 17 обысков.

30 апреля группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек.

Теги
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